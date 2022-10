Bestsellerautorin hat zugesagt

Lesung mit Sandra Lüpkes findet am 4. November in der Schul- und Gemeindebibliothek statt

Havixbeck

Am 4. November wird es ein Highlight im Havixbecker Kulturprogramm geben. Die früher in Münster wohnende Autorin Sandra Lüpkes liest aus ihrem Roman „Die Schule am Meer“. Der war ein Spiegel-Bestseller. Die Organisatorinnen der Lesung von der Schul- und Gemeindebibliothek und der Buchhandlung Janning sind begeistert von der Geschichte.

Von Henning Tillmann