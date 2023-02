Bewährtes im neuen Gewand

Schon über ein Jahrzehnt ist der Anziehungspunkt in Havixbeck beheimatet und seit seiner Gründung 2011 aus dem sozialen Leben von Havixbeck und Hohenholte nicht mehr wegzudenken. Unter der Schirmherrschaft der evangelischen Kirche hat der Anziehungspunkt es sich zur Aufgabe gemacht, gespendete Kleidung zu sammeln, aufzubereiten und dann zu günstigen Preisen für alle Bürgerinnen und Bürger anzubieten.

Wegen einer Änderung des Steuerrechts müssen sich Kirche und Anziehungspunkt nun trennen, bedauert das Team vom Anziehungspunkt in einer Pressemitteilung. Um die Institution für den Ort zu erhalten, beschlossen die Mitarbeiterinnen, einen gemeinnützigen Verein zu gründen. Mit über 30 Mitgliedern gleich zum Start hat der Anziehungspunkt Havixbeck e.V. bereits die Arbeit aufgenommen. Die Teamführungsstruktur wurde um den gewählten Vorstand mit Veronika Bussmann als 1. Vorsitzende, Anne Tenkmann-Kramer als Stellvertreterin und Gabriele Sarter als Kassiererin ergänzt.

Seit 1. Januar gemeinnütziger Verein

Das bewährte Konzept bleibt weitgehend erhalten, und der soziale Aspekt steht auch beim neuen gemeinnützigen Verein im Mittelpunkt, heißt es in der Mitteilung. Der Erlös aus dem Verkauf der Kleiderspenden verbleibt weiterhin komplett in der Gemeinde Havixbeck.

In den letzten Monaten konnten zudem zahlreiche Flüchtlinge, die in Havixbeck untergebracht wurden, unentgeltlich mit Kleidung ausgestattet werden, heißt es in der Pressemitteilung. Wer als Einzelperson oder Familie in Not gerät und finanzielle Unterstützung braucht, kann sich jederzeit an das Familienbüro der Gemeinde Havixbeck wenden oder direkt an den Anziehungspunkt. „So konnte schon vielen Menschen in Havixbeck unbürokratisch geholfen werden“, freut sich das Team.

Für die Zukunft hat der junge Verein Pläne: Derzeit werden Kleiderspenden jeden Dienstag von 16 bis 18 Uhr entgegengenommen und jeden Mittwoch von 15 bis 19 Uhr findet der Verkauf statt. Gerne würden die Mitarbeiterinnen einen Samstag im Monat zusätzlich für den Verkauf öffnen. Hierfür und auch für die anderen Tage wird noch Unterstützung gesucht. Wer sich ehrenamtlich betätigen möchte, kann sich unter der Rufnummer 01 78/1 98 30 26 (es wird zurückgerufen) oder per Mail an AZP-Havixbeck@web.de melden.

Weitere ehrenamtliche Unterstützung gewünscht

Die Mitarbeiterinnen des Anziehungspunktes Havixbeck e.V. freuen sich immer über die zahlreichen Kleiderspenden, die diese Arbeit überhaupt ermöglichen und danken den Havixbeckern und Hohenholtern dafür. Leider sei die Lagerkapazität im Gebäude aber stark begrenzt, bedauert der Verein, sodass nur saisonale Ware angenommen werden kann. Um den Helferinnen die Arbeit zu erleichtern, sei es wichtig, dass die Kleidung unbedingt sauber, gut erhalten und aktuell ist. Optimal ist es, wenn sie zusammengelegt in Wäschekörben oder Kartons abgegeben wird. Es wird darum gebeten, Kleiderspenden nicht vor die geschlossene Tür zu stellen, sondern immer nur dienstags zu den Öffnungszeiten abzugeben. Bei größeren Abgaben, die über die haushaltsüblichen Mengen hinausgehen, bitten die Mitarbeiterinnen vorab um telefonische Abstimmung unter der oben angegebenen Rufnummer.