Bildhauerei für das tägliche Brot

Selten zu sehene Stücke präsentiert das Sandsteinmuseum nun in einer Sonderausstellung. Gezeigt werden nämlich unter anderem Gipsplastiken, die Handwerkern als Vorlage für spätere, in Sandstein gehauene Kunstwerke dienten. Mit alten Fotos wird zudem Einblick in das Leben und Wirken der Bildhauer gegeben.

Werke der Beckumer Bildhauer und Steinmetzen Schmülling zeigt das Baumberger-Sandstein-Museum ab dem kommenden Sonntag (16. Oktober) in einer Sonderausstellung. Die Werkstatt Schmülling an der Elisabethstraße wurde gegründet von Heinrich Schmülling 1894, fortgeführt von dessen Sohn Franz ab 1930 und übernommen vom Enkel Norbert. Nach 108 Jahren wurde der Betrieb 2002 geschlossen, das Inventar der Werkstatt vermachte Norbert Schmülling († 2017) dem Sandsteinmuseum, berichtet dieses in einer Pressemitteilung.

Erst kam das Gipskunstwerk, dann die Sandstein-Ausfertigung

Unter Bildhauerei wird heute verbreitet abgehobene Kunst verstanden. Tatsächlich verrät aber schon das Wort, dass der Ursprung in einem Handwerk liegt: Da wird ein Bild gehauen. Über viele Jahrhunderte hatte der Bildhauer mit der Hand zu arbeiten und konnte sich durch Kunst nur sehr begrenzt selbst verwirklichen – denn die Bedürfnisse des Kunden standen ganz vorn, erzählt Museumsleiter Dr. Joachim Eichler. Wenn der Kunde – zum Bespiel ein Bischof oder Fürst – ein Heiligenbild für eine Kirche oder eine Statue für einen Schlossgarten haben wollte, dann konnte der Bildhauer nicht einfach drauflos arbeiten. Vielmehr hatte der Kunde seine eigenen Vorstellungen – und die galt es zu berücksichtigen. Und damit der Auftraggeber auch sicher wissen konnte, dass seine Wünsche erfüllt würden, fertigte der Bildhauer zuerst ein kleines Modell aus Gips oder Ton an. Und wenn dass dann abgenickt wurde, konnte das Werk in Stein oder Holz begonnen werden.

Modelle wurden sorgsam aufbewahrt

Eigentlich war das Modell schon das „Ursprungs-Kunstwerk“, denn was dann folgte, war „lediglich“ reines Handwerk: Im Maßstab 1:5 oder 1:10 wurde der Entwurf in dauerhaftes Material übertragen. Und solch ein Kunstwerk warf man dann nicht weg, das wurde aufgehoben. Zum einen schätzte man den künstlerischen Wert. Und zum anderen war es ja nicht ausgeschlossen, dass zehn bis 20 Jahre später andernorts noch einmal die gleiche Heiligenfigur verlangt würde: Dann hätte man schon ein Modell zur Hand. Und so wurden Bildhauer- und Steinmetz-Werkstätten über die Jahre mit Gipsmodellen „geschmückt“. So auch die Werkstatt Schmülling.

Einblick in den Werdegang einer Beckumer Werkstatt

Mit vielen Fotos und Modellen wird der Werdegang der Werkstatt in der Sonderausstellung nachgezeichnet. Da erkennt man die Arbeiten für das tägliche Brot wie Entwürfe für Grabmale und Bildstöcke. Aber auch seltene Highlights kommen vor, die zumeist auf das Konto des Firmengründers Heinrich Schmülling gehen. Das sind die Modelle für die Skulpturen, die in St. Ida in Herzfeld platziert wurden, das war 1902/03. Und die vielen Reliefs, die am Sockel der Beckumer Mariensäule 1909 angebracht wurden.

In der Sonderausstellung kann man verstehen, was Steinmetz- und Bildhauerarbeit in der jüngeren Vergangenheit bedeutete. Gezeigt wird sie im Nebengebäude des Museums. Dort läuft sie bis zum 27. November. Das Museum ist von Dienstag bis Sonntag jeweils von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Zur Ausstellungseröffnung am Sonntag um 11 Uhr lädt das Museum alle Interessierten ein, es wird um Anmeldung gebeten entweder unter der Rufnummer 0 25 07/15 96 oder per Mail an info@sandsteinmuseum.de