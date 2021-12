Bläserklasse stimmte auf das Weihnachtsfest ein

Havixbeck

Die Bläserklasse 6.1 hat im Advent mit ihren traditionellen Pausenkonzerten die Weihnachtszeit an der AFG musikalisch bereichert. Über vier Wochen lang präsentierten die Schülerinnen und Schüler in ausgewählten Pausen an verschiedenen Plätzen, was sie in anderthalb Jahren bei Musiklehrer Klemens Weißer gelernt haben.