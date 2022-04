Blick über den Tellerrand lohnt

Dieser Tipp klingt wirklich sehr banal: „Das Einfachste und Grundlegendste, was man jetzt machen sollte, ist Luft aufpumpen“, sagt Jan-Christopher Hensmann, Chef der Firma Radkult. Und nein, der Zweiradmechaniker-Meister scherzt nicht. Fehlende Luft, so komisch das klingen mag, sei für gar nicht so wenige Probleme verantwortlich, die Zweiradfahrer jetzt zum Beginn der Radsaison mit ihrem Drahtesel haben.

