Breite Unterstützung für die Pläne

Keine Diskussion gab es über das Ob, nur eine kleine Diskussion über das Wo. Der Sozialausschuss hat am Dienstag die vorgestellten Pläne zur Errichtung einer Containerlösung und dem Neubau einer Flüchtlingsunterkunft zugestimmt. Auch eine weitere Stelle wurde als notwendig erachtet.

Eine Containerlösung als Flüchtlingsunterkunft – wie hier in Hiltrup – schlägt die Verwaltung vor. Denn es sei mit weiterhin steigenden Zuweisungen zu rechnen. Die Zwischenlösung wie auch der Bau einer festen Unterkunft wurden im Sozialausschuss abgesegnet.

Mit dieser Diskussion dürften die handelnden Personen in der Verwaltung sehr zufrieden gewesen sein. Genau genommen gab es nämlich weniger eine Diskussion als fast vollständige Zustimmung aller Fraktionen zu den vorgestellten Plänen zur Lösung der Betreuungs- und Unterbringungssituation geflüchteter Menschen. Die ist durch zuletzt stark steigende Zuweisungen dringlich geworden und wird es wohl mindestens in den kommenden Monaten auch bleiben (die WN berichteten). Zur Erfüllung der gesetzlichen Pflicht müssen deshalb schnell Lösungen her. Darüber herrschte im Sozialausschuss absolute Einigkeit.