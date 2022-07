Burg Hülshoff wird Filmkulisse

Burg Hülshoff – Center for Literature bietet einen kostenfreien Film- und Drehworkshop für Jugendliche ab 14 Jahre an. Der zweiteilige Workshop findet unter dem Titel „Being Droste!“ von Donnerstag (21. Juli) bis zum 28. Juli (Donnerstag) auf Burg Hülshoff statt.

Es geht darum, begleitet durch Experten erst ein Drehbuch zu schreiben und dann einen Film zu produzieren. Mit dabei sind Schauspieler, Performer und Filmemacher Philipp Joy Reinhardt, Kostüm- und Bühnenbildnerin Lili Anschütz, Film- und Videoexperte Kuno Seltmann und Künstlerin und Designerin Kastania Waldmüller. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an jungeburg@burg-huelshoff.de. Die Teilnahme ist kostenfrei, Verpflegung inklusive. Eventuelle Buskosten können auf Anfrage übernommen werden, heißt es in der Ankündigung von Burg Hülshoff – Center for Literature.

„Wir nehmen Burg Hülshoff als Kulisse und drehen unseren eigenen Film! Welche Rollen wollen wir spielen, welche nicht? Und wie wollen wir uns mit Kostümen verwandeln?“, heißt es von den Organisatoren in der Ankündigung des Workshops. „In der ersten Woche schreibt ihr euer eigenes Drehbuch. In der zweiten Woche setzen wir das Drehbuch um und drehen einen Film. Ob ihr gern hinter oder vor der Kamera stehen wollt, den Ton betreuen oder einfach nur schreiben – Alles ist möglich!“