Bürger beweisen viel Kreativität

„Die Zusammenarbeit mit den Projektträgern hat in diesem Jahr wieder viel Spaß gemacht. Man merkt, dass das Programm in der Region angekommen ist“, so Linn Westermann vom LEADER-Regionalmanagement Baumberge in einer Pressemitteilung. „Es ist ein wichtiges Instrument für die Weiterentwicklung der Region geworden. Möglich gemacht hat dies das hohe und ideenreiche ehrenamtliche Engagement in der Region. Dafür können wir sehr dankbar sein.“

Neben einigen bekannten Projektträgern waren 2022 auch viele neue Akteure dabei, die zum ersten Mal von der Kleinprojekte-Förderung profitiert haben. Zu den umgesetzten Projekten gehören generationsübergreifende, aber auch zielgruppenspezifische Angebote etwa für Kinder, Jugendliche und mobilitätseingeschränkte Menschen. „Vor dem Hintergrund des Klimawandels haben zudem die Projekte zur Nachhaltigkeit und zur nachhaltigen Bildung einen besonders wichtigen Stellenwert“, so Westermann. Dazu gehörte in Nottuln beispielsweise die nachhaltige Umgestaltung des Schulhofs des Rupert-Neudeck-Gymnasiums sowie die Erweiterung des Bauspielplatzes am Mitmachhof um ein Gartenlabor.

Projekt Direktvermarktung: Rast machen am Hühnermobil der Landwirtsfamilie Lülf in Havixbeck. Das können jetzt Spaziergänger, Radfahrer und Wanderer. Foto: Konstanze Lülf

Eine nachhaltige, zukunftsgerechte Mobilität fördert die neue Fahrrad-Servicestation in Havixbeck. Mit einer überdachten Sitzgruppe beim Hühnermobil in Havixbeck wird zudem die Direktvermarktung in der Region gestärkt.

Nächste Förderrunde startet bald

Insgesamt standen 200.000 Euro zur Umsetzung der Kleinprojekte zur Verfügung: 180.000 Euro aus den Bundes- und Landesmitteln des Kleinprojekte-Förderprogramms sowie weitere 20.000 Euro aus den Haushalten der fünf Kommunen der Baumberge-Region.

Die diesjährige Runde des Kleinprojekte-Förderaufrufs startet voraussichtlich Mitte/ Ende Januar. „Wir sind schon auf die neuen Ideen der Bürgerinnen und Bürger gespannt“, so Linn Westermann. In diesem Jahr startet zudem die dritte LEADER-Förderperiode. Dann stehen der Baumberge-Region 2,7 Millionen an Fördermitteln bis 2027 für die Umsetzung der neuen regionalen Entwicklungsstrategie zur Verfügung.