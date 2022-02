Bürgerforum wird heute zum Thema

Havixbeck

Im Haupt- und Finanzausschuss wird am Donnerstag erstmals öffentlich über eine mögliche Rathauserweiterung (Bürgerforum) beraten. Abgestimmt werden soll in einem Grundsatzbeschluss, ob die Politik das 3,75 Millionen Euro schwere Projekt vorantreiben will oder nicht. Gibt sie grünes Licht, könnte der Bau schon im kommenden Jahr beginnen.

Von Henning Tillmann