Bürgerradweg hat keine Priorität

Ausschuss diskutiert über Strecke an der L 874

Havixbeck

Anderes geht derzeit vor – so kann man die überwiegende Meinung der Politik bezüglich des zweiten und dritten Abschnitts des Bürgerradwegs an der L 874 zusammenfassen. Im Bauausschuss wurde wie schon zuvor im Umweltausschuss abgelehnt, die Kosten für die Fachplanungen in Höhe von 35000 Euro einzustellen. Stattdessen soll eine Alternativroute gesucht werden.

Von Kerstin Adass