Weniger Stopps, aber mehr Verlässlichkeit

Die Gemeinde Havixbeck und der Betreiber der Buslinie R64 von Münster nach Havixbeck wollen ab Mitte April einen Versuch starten. Die Zahl der Haltestellen zwischen dem münsterischen Bahnhof und Roxel-Mitte sowie in Havixbeck soll ausgedünnt werden. Denn die bisherige Situation ist so unbefriedigend, dass viele Pendler gleich ganz auf den ÖPNV verzichten.

Verwaiste Haltestelle in Havixbeck: Weil die R64 derzeit oftmals nur verspätet kommt, verlassen sich weniger Menschen auf den Bus. Das soll sich wieder ändern. Mit einem Versuch wollen Gemeinde und Unternehmen die Fahrt beschleunigen und insbesondere für eine bessere Anbindung an den Bahnhof sorgen.

Es ist schon paradox: Eigentlich soll die Verkehrswende her und sollen möglichst viele Autofahrer auf Bus und Bahn umsteigen. Stattdessen haben beide in der Region wegen eines akuten Fachkräftemangels ihre Fahrpläne spürbar zusammen gedampft. Bei der R64 von Münster nach Havixbeck verschärft zudem eine zunehmende Unpünktlichkeit das Problem. Auf die Funktion als Anschluss vom oder zum Havixbecker Bahnhof ist so kaum noch Verlass. Pendler, aber eben nicht nur die, steigen um.