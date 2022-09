„CDU polemisiert haltlos über eigene Versäumnisse“

„Die vom stellvertretenden Vorsitzenden der CDU-Ratsfraktion Havixbeck, Andreas Kleefisch, erhobenen Vorwürfe gegen die Planungen rund um die Schützenstraße sind in der Art traurig und inhaltlich einfach falsch.“ Das schreibt der Ortsverband von Bündnis 90 / Die Grünen in einer Pressemitteilung als Antwort auf die tags zuvor an dieser Stelle veröffentlichte Pressemitteilung der CDU.

„In einem umfassen Bürgerbeteiligungsverfahren, für das unter anderem Teile der Schützenstraße gesperrt wurden, wurden die jetzt beschlossenen Pläne umfassend vorbereitet. Das Problem ist viel eher, dass sich die CDU-Ratsfraktion an den von Bürgermeister Jörn Möltgen und der Gemeindeverwaltung Havixbeck veranstalteten Bürgerbeteiligungsverfahren nicht beteiligt. Das ist sehr schade und politisch nicht nachvollziehbar“, sagt Grünen-Ratsmitglied Heribert Overs für den Ortsverband. „Herr Kleefisch versucht viel lieber, durch reine Polemik die Prozesse und die Ergebnisse künstlich zu ideologisieren. Ja, die Umbaupläne wurden nachhaltig dadurch beeinflusst, dass die Arbeiten an einer Kreisstraße stattfinden – so weit richtig. Aber die komplexen Abstimmungen des Bürgermeisters und der Gemeindeverwaltung mit dem Kreis Coesfeld sind davon geprägt, eine bestmögliche Lösung aller Interessen auf Basis des geltenden Rechts zu finden“, so Overs weiter. „Auch wenn die CDU lieber die Alleebäume entfernt hätte, muss sie zur Kenntnis nehmen, dass Schutzstreifen, die in der Region ansonsten gang und gäbe sind, sicher sind, solange sie nicht an Parkstreifen vorbeiführen. Und das ist hier nicht der Fall.“ Konkret sinke sogar das Unfallrisiko bei Abbiegevorgängen.

„ »Das ist schade für die politische Kultur vor Ort und für die Entwicklung von demokratisch geprägten Prozessen.« “ Grünen-Ratsmitglied Heribert Overs

Der Grünen-Ortsverband kritisiert in seiner Mitteilung seinerseits, dass sich die Beplanung der Schützenstraße schon viel zu lange hingezogen habe. Viele Bürgerinnen und Bürger hätten mit Recht über den desolaten Zustand der Fahrbahn den Kopf geschüttelt. Weil aber eine zukunftsfähige Lösung in enger Abstimmung mit den Bürgerinnen und Bürgern, dem Kreis Coesfeld sowie unter Einhaltung zeitgemäßer verkehrspolitischer und verkehrsrechtlicher Anforderungen erst entwickelt werden musste, habe sich diese Zeitverzögerung nicht verhindern lassen. „Dies aber einzig und allein, weil die politisch Verantwortlichen in den Jahren zuvor die nötigen Schritte verschlafen haben. Und hier sind die Verantwortlichen allein in der CDU-Ratsfraktion zu suchen“, sagt Heribert Overs.

Und weiter: „Es ist sehr traurig, dass eine politische Partei, die selbst für die Missstände verantwortlich ist, im Nachhinein versucht, polemisch aus einem gut entwickelten Ergebnis billiges ideologisches Kapital zu schlagen. Das ist schade für die politische Kultur vor Ort und für die Entwicklung von demokratisch geprägten Prozessen.“