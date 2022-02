CDU sieht mehr Schatten als Licht

Bahnt sich da etwa ein neues Bündnis an? So weit ist es wohl nicht. Aber dennoch war es durchaus bemerkenswert, dass die echten oder gefühlten Rollen der Fraktionen am Donnerstag im Gemeinderat gleich mehrfach Erwähnung fanden und letztlich auch bei den einzigen echten Streitthemen Haushalt und Rathausanbau entlang dieser gedachten Linien abgestimmt wurde. Mit dem Segen des grün-roten Ratsbündnisses, aber eben auch mit dem der FDP, wurde beides beschlossen. Dagegen war jeweils die CDU.

