Corona-Impfung ohne Anmeldung

Das Impfmobil des Kreises Coesfeld macht bereits am Samstag (10. Juli) Station in Havixbeck. Von 14 bis 18 Uhr können sich Impfwillige im Forum der Anne-Frank-Gesamtschule gegen das Corona-Virus immunisieren lassen. Eine vorherige Terminvereinbarung sei nicht erforderlich, teilte der Kreis Coesfeld am Freitagmittag mit.

Mitgebracht werden muss dazu ein amtlicher Lichtbildausweis, zum Beispiel Personalausweis oder Reisepass, und der Impfpass. Wer keinen Impfpass hat, könne sich einen neuen Ausweis ausstellen lassen, so der Kreis. Sollten sich Impfwillige kurzfristig umentscheiden und das mobile Angebot in Anspruch nehmen, bittet das Impfzentrum in Dülmen darum, eventuell vereinbarte Termine rechtzeitig zu stornieren.

Das mobile Team ist auch in weiteren Orten des Kreises Coesfeld unterwegs. Darüber hinaus ist das Impfen im Impfzentrum in Dülmen ab Montag (12. Juli) bis Sonntag (18. Juli) auch ohne Anmeldung möglich.