Countdown für die „Winterträume“

Die erste Ausgabe ist tatsächlich schon 15 Jahre her. Und auch wenn es angesichts des derzeitigen Wetters ungewöhnlich erscheinen mag: Schon bald werden wohl wieder Tausende Menschen aus der Region die Burg Hülshoff besuchen und winterliche Landschaften, funkelnde Lichter und eine dampfende Tasse Tee genießen. Die Messe „Winterträume“ öffnet vom 4. bis 6. November (Freitag bis Sonntag) ihre Pforten.

Besinnliche Feststimmung rund um Burg Hülshoff

Anlässlich des Jubiläums erwartet die Besucherinnen und Besucher im Burgpark ein besonderes Erlebnis mit ausgewählten Ausstellern, Lichtinstallationen und einem bunten Rahmenprogramm, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters. Ausgesuchte Betriebe bieten Geschenkideen, Wohnaccessoires, kulinarische Leckereien, stilvolle Mode, Wellness- und Beautyprodukte und Handgemachtes an. Die liebevoll hergerichteten Stände und stimmungsvoll beleuchtete Location sorgen für eine besinnliche Feststimmung – ideal, um sich schon vor der Adventszeit auf Weihnachten einzustimmen.

100 Aussteller zeigen ihre Produkte

An die 100 Aussteller sollen es dieses Mal sein, die das Parkgelände mit ihren Ständen und Produkten bevölkern. Traditionell noch bevor der erste Weihnachtsmarkt in der Region lockt, werden dort die neuesten Trends für die bevorstehende dunkle Jahreszeit gezeigt. Das Konzept scheint auch durch Corona nicht verblasst zu sein, wie sich auch bei der Ausgabe im vergangenen Jahr sehen ließ, die die erste nach einer Zwangspause gewesen war. Damals fand die Messe noch unter einem Hygienekonzept statt – und dennoch kamen bereits zum Eröffnungstag am Freitag so viele Besucher wie in den Vorjahren.

Countdown-Kalender

Die Messe „Winterträume“ auf Burg Hülshoff wird auch dieses Mal mit einem Countdown-Kalender eingeläutet. Besucher können in den zehn Tagen vor dem Messebeginn täglich Preise von den ausstellenden Betrieben gewinnen. Mehr Informationen dazu gibt es in Kürze auf der Winterträume-Internetseite, kündigt der Veranstalter in seiner Pressemitteilung an.

Wer Geld sparen und Wartezeit an der Tageskasse vermeiden will, kann sich schon jetzt ein Online-Ticket kaufen.