Da geht eine Institution

Hohenholte

In Hohenholte gilt sie vielen als Institution, weil sie gefühlt überall mitmischt und jeder sie kennt. Brigitte Schudy hat in der Kindertageseinrichtung St. Georg in über 40 Jahren hunderte Kinder betreut. Teilweise sogar schon die Eltern der heutigen Steppkes. Nun geht sie in Rente. Und auf eines freut sie sich dabei besonders.

Von Henning Tillmann