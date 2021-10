Dank für unermüdlichen Einsatz

Der Kirchplatz in Havixbeck wurde am Wochenende zum Ort der Begegnung.

Was wäre die Kirche ohne die vielen Ehrenamtlichen vor Ort? Allein innerhalb der Kirchengemeinde St. Dionysius und St. Georg engagieren sich weit über 300 Personen ehrenamtlich. In verschiedensten Bereichen wirken sie mit und prägen das kirchliche Leben vor Ort. Dies war nun für die Kirchengemeinde der Grund, beim alljährlichen Ehrenamtsfest „Danke“ zu sagen für den unermüdlichen Einsatz.

Denn ohne das zahlreiche Mittun wäre das gemeindliche Leben in all seinen Facetten nicht möglich. Die vielen Ehrenamtlichen organisieren und leiten regelmäßig stattfindende Gruppen, initiieren neue Projekte, leisten karitative Hilfe oder bringen sich liturgisch oder musikalisch ein.

Pfarrer Marc Heilenkötter lobt das vielfältige Engagement

In seiner Predigt dankte Pfarrer Marc Heilenkötter deshalb den Ehrenamtlichen für ihren vielfältigen Einsatz. Das Wirken sei wertvoll für die Gemeinde. So sei ohne die tatkräftige Unterstützung der vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer vieles nicht möglich. Coronabedingt fiel der Gottesdienst zum Patrozinium allerdings kleiner aus als in den vergangenen Jahren, daher betonte Pfarrer Heilenkötter besonders, dass auch die Daheimgebliebenen wichtig seien: „Nehmen sie meinen herzlichen Dank mit in ihre Gruppen, Verbände und Gremien. Mit ihrem Tun geben Sie Zeugnis unseres Glaubens und prägen unsere Gemeinde hier vor Ort.“

Im Anschluss an die Festmesse wurde der Kirchplatz zum Ort der Begegnung. Durch die Bewirtung der St.-Dionysius-Bruderschaft konnten viele Ehrenamtliche in geselliger Atmosphäre gemeinsam Kontakte festigen oder neue knüpfen.