Dank und Mahnung zugleich

Mit einem Gedenkstein aus Bad Münstereifel wird nun am Havixbecker Rathaus der Opfer der Flutkatastrophe an Ahr und Erft gedacht. Bürgermeister Jörn Möltgen hatte den Findling selbst abgeholt. Zur Enthüllung des Mahnmals kam nun seine Amtskollegin zum Gegenbesuch.

Gedenkstein aus Bad Münstereifel erinnert an die Flutkatastrophe an Ahr und Erft

Die Bürgermeister von Bad Münstereifel und Havixbeck, Sabine Preiser-Marion und Jörn Möltgen (vorne), haben nun mit Mitgliedern des THW und des Umweltausschusses den Gedenkstein vor dem Havixbecker Rathaus enthüllt, mit dem an die Flutkatastrophe an Ahr und Erft erinnert werden soll.

Es ist natürlich nur ein symbolischer Akt. Der Wiederaufbau in den im vergangenen Jahr an Ahr und Erft so hart von der Flut getroffenen Städten und Gemeinden geht dadurch nicht schneller voran. Und er wird auch noch Jahre brauchen. Doch als Erinnerung an die Katastrophe, als Dank an die Helfer und als Mahnung für die Politik liegt seit dieser Woche ein kleines Stück Bad Münstereifel in Havixbeck.