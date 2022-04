Aktion Stadtradeln: Das Auto einfach stehen lassen

Havixbeck

In die Pedale treten für mehr Radverkehr und Klimaschutz – das ist seit 2008 das Ziel der Aktion Stadtradeln. Auch in diesem Jahr findet diese wieder statt – und Havixbeck ist dabei. Die Bürgerinnen und Bürger können in der Zeit vom 1. bis zum 21. Mai zeigen, dass sie aktiv für den Klimaschutz und für die eigene Gesundheit aufs Rad umsteigen.