Das Engagement ist weiter groß

Allzu viele Sorgen um ihr Personal muss sich die Freiwillige Feuerwehr offenbar nicht machen. Der Löschzug Havixbeck, der jetzt seine Generalversammlung abhielt, stemmt sich gegen den allgemeinen Trend. Auch mit zahlreichen Lehrgängen und Beförderungen stellte die Feuerwehr klar, dass ihr Engagement weiterhin hoch bleibt. Nun hofft man auf einen schnellen Fortgang der Sanierungen am Gerätehaus.

Der Löschzug Havixbeck der Freiwilligen Feuerwehr hielt am Freitag wieder seine Generalversammlung ab. Etliche Kameraden hatten sich im vergangenen Jahr für Ehrungen und Beförderungen qualifiziert.

Bereits jetzt, Mitte November, kann die Freiwillige Feuerwehr in Havixbeck auf ein ereignisreiches Jahr zurückblicken. Bei der Generalversammlung der Löscheinheit Havixbeck am Freitagabend gab es neben Beförderungen, Ehrungen und Verabschiedungen auch viele heitere Bemerkungen, bei denen der gute Zusammenhalt innerhalb der Einheit deutlich wurde. Insgesamt sind die 76 aktiven Kameradinnen und Kameraden in diesem Jahr schon zu 104 Einsätzen gerufen worden. Auch bei Fortbildungen wie dem Atemschutzgeräteträger-Lehrgang oder dem Sprechfunker-Lehrgang war die Beteiligung hoch.