„Das geht mir oft ganz nah“

Für die Deutsche Kriegsgräberfürsorge sammeln Schülerinnen und Schüler der Anne-Frank-Gesamtschule jedes Jahr. So auch in diesem. Wegen Corona entfiel jedoch das Von-Tür-zu-Tür-gehen. Stattdessen gab es eine Aktion auf dem Wochenmarkt. Das Thema habe wegen des Ukraine-Kriegs eine bedrückende Aktualität gewonnen, fand Bürgermeister Jörn Möltgen bei dem Abschlussgespräch im Rathaus.

Bis das Eis gebrochen ist und die Schülerinnen und Schüler ein bisschen ins Erzählen kommen, braucht es schon zwei, drei gezielte Fragen des Bürgermeisters. Den Anfang will halt niemand so gerne machen, wenn es zu einem offiziellen Termin ins Rathaus geht. Dann aber klappt es doch, und die Zehntklässler berichten, wie das so ist für sie mit dem Thema Krieg.