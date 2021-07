„Das Gute im Menschen sehen“

Havixbeck

Seit drei Jahren ist Jens König-Upmeyer Pastoralreferent in Havixbeck. Drei Jahre, in denen er die Gemeinde und die Gemeinde ihn geprägt hat. „Ich habe mich hier von Anfang an sehr herzlich aufgenommen gefühlt“, berichtet der 29-Jährige. „Davon hat meine Arbeit auch gelebt.“ Nun verlässt der 29-Jährige Havixbeck in Richtung Ibbenbüren. Dafür hat er gute Gründe.

Von Kerstin Adassund