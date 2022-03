„Das ist eine Herzenssache“

Seit einer Woche ist es voll im Haus von Katrin Nawarra. Iryna, ihre Tochter Sofiia und ihre gute Freundin Olha, alle frisch eingezogen, sollten eigentlich ihrem Alltag in Kiew nachgehen, doch momentan ist für sie nichts mehr normal. Katrin Nawarra und ihr Freund Jens Branse haben die drei vor dem Krieg geflüchteten Ukrainerinnen nach Havixbeck geholt. Irynas und Olhas Mütter, Partner und Söhne befinden sich nach wie vor in dem vom Krieg gepeinigten Land. Jeden Tag telefonieren die Frauen mit ihrer Familie in Kiew. „Ihre Mütter haben uns schon am Telefon dafür gedankt, dass ihre Töchter in Sicherheit sind“, erzählt Jens Branse.

