Das ist keine Schnapsidee

Nein, unter die Spirituosenhändler will Tobias Vormann ganz sicher nicht gehen. Dabei sieht die kleine Flasche, die da in seinem Büro steht, wirklich schick aus. So schick, als stamme sie direkt aus einem Fachgeschäft für Edelbrände. Der hochprozentige Inhalt ist aber nur das Ergebnis einer spontanen Idee, die überraschend gut bei einigen Bewohnerinnen des Marienstifts Droste zu Hülshoff ankam. Mit einer kleinen Gruppe Damen hat der Einrichtungsleiter nämlich in den vergangenen Wochen einen Zwetschgenlikör hergestellt.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie