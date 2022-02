Das kommt nicht in die Tonne

Essmann-Filiale nutzt als erstes Geschäft in Havixbeck die App „Too Good To Go“

Havixbeck

Brot, Brötchen, Kuchenstücke oder Gebäckteilchen – am Ende eines Verkaufstages bleiben in der Havixbecker Filiale von Essmanns Backstube immer einige Backwaren übrig. Damit diese Lebensmittel nicht auf dem Müll landen, beteiligt sich sich das Unternehmen an der Initiative „Too Good To Go“. Überzähliges wird in Überraschungstüten gepackt und zu einem günstigen Preis an die Kunden verkauft.

Von Kerstin Adass