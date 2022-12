Das muss erstmal sacken. . .

Havixbeck

Die Entscheidung ist verschoben. Denn erstmal müssen sich die Fraktionen offenbar intern klar werden, was sie an der Münsterstraße eigentlich genau wollen. Zu dem von dem Havixbecker Ludwig Maria Vongries alias Hubert Bergmoser vorgestellten Kunstwerk „The green tree“ gab es am Donnerstag jedenfalls noch keine abschließende Meinung. Das Werk wird am Freitag aber der Öffentlichkeit präsentiert.