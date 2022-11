Das närrische Treiben geht weiter

HoKaGe will am 18. und 20. Februar 2023 Karneval feiern

Im Speicher auf dem Hof Schulze Tergeist haben die Mitglieder des Elferrats die Weichen gestellt. Wichtig war aber vor allem festzustellen, dass es überhaupt weitergeht. Doch darüber gab es offenbar gar nichts zu diskutieren. „Seit 1967 wird in Hohenholte Karneval gefeiert. Das können und wollen wir nicht beenden. Allein den Hohenholtern Kindern ist dieses Fest nicht zu nehmen“, wird Jens Thewes, der Sekretär der HoKaGe, in einer entsprechenden Mitteilung zitiert. Nach zuvor zwei ausgefallenen Karnevalsfesten soll es nun also am 18. und 20. Februar 2023 wieder soweit sein.

Planungen sind bereits angelaufen

Ein paar Änderungen im Vergleich zu den vorherigen Veranstaltungen wird es aber geben. So wird die Familie Hidding nicht mehr als Festwirt fungieren, könnte aber das Equipment liefern. Die HoKaGe tritt deshalb selbst als Veranstalter auf und hat bereits erste organisatorische Schritte eingeleitet. So gibt es Zusage eines Getränke-Lieferanten, der auch eine Sekt-/Cocktailbar bereitstellt, sowie einer Security-Mannschaft und der Thekencrew.

Fest zugesagt haben auch schon die Tanzgruppen von Gelb-Schwarz Hohenholte. Zudem wurde ein DJ gebucht und der Hohenholter Kindergarten St. Georg wird sich am Rosenmontag mit einer Vorführung beteiligen. Auch die Tombola soll in gewohnter Weise stattfinden. Der Kartenvorverkauf für das Fest am Samstagabend wird im Januar beginnen.

Elferratsteam in Ämtern bestätigt

Bei der Sitzung des Elferrats sind auch die üblichen Regularien der ersten Sitzung schnell abgearbeitet werden. So konnte Jens Thewes als Wahlleiter Zeremonienmeister Andreas Overwaul, Zugkommandant Gerwin Wick, Rechnungsführer Matthias Sundorf, Beisitzerin Andrea Wick und Zeltmanager Andre Timmermann zur einstimmigen Wiederwahl gratulieren. Für den scheidenden Beisitzer Andreas Görlich wurde Björn Wildermann gewählt. Die Wahl des Mundschenks Thomas Krawinkel wurde auf die Arbeitssitzung am 21. November vertagt, bei der die übrigen Aufgaben verteilt werden.

Im Anschluss dankte Zeremonienmeister dem jetzt scheidenden Altprinzenpaar Carsten und Sabrina Achrainer für ihr vierjähriges Engagement im Elferrat. Auch Andreas Görlich dankte er für seine jahrelange Mitgliedschaft als Prinz und später als Beisitzer im Elferrat.

Noch in diesem Jahr soll zudem ein neues Prinzenpaar vorgestellt werden. Der Fototermin wird Anfang Januar erfolgen. Drei weitere Elferratssitzungen sowie das Prinzeinkleiden und das traditionelle Kutscheholen vor Karneval sind in Planung.