Das neue Jahr bringt eine neue Adresse

Kurz vor Silvester – sollte man annehmen – müsste der Verkauf von Sekt und Champagner bei Axel Füssmann eigentlich durch die Decke schießen. Doch die Kunden, die am Donnerstag durch die Tür spazieren, wollen eher Wein in der nicht prickelnden Variante haben. Schließlich wird ja auch am Abend des Jahreswechsels überwiegend etwas anderes konsumiert als das Getränk, das alle mit dem Anstoßen um Mitternacht verbinden.

Einen kleinen Trend hat der Fachhändler aber doch festgestellt. „Zunehmend wird sich an Weihnachten oder Silvester mal was Besonderes gegönnt“, sagt Füssmann. „Beispielsweise haben wir hier einen Crémant aus der Pfalz – der läuft ausgesprochen erfolgreich.“

Den könnte Füssmann sich auch gleich selbst aufmachen, denn einen Grund zum Anstoßen hat er. Kurz vor dem Jahreswechsel hat er nämlich den Mietvertrag für sein neues Ladenlokal unterschrieben, das er zum 1. April beziehen wird.

Wie bereits im August versprochen, als die Kunde über den auslaufenden Mietvertrag im Dorf die Runde machte (die WN berichteten), wird es nahtlos weitergehen – und zwar auf der anderen Straßenseite.

Aus der bisherigen Adresse Altenberger Straße 10 wird dann 9a. Ansonsten soll sich nicht viel ändern. Neben Wein und Feinkost wird es weiterhin Präsente zu kaufen geben – und natürlich auch eine Auswahl an Schaumweinen für die besonderen Momente.