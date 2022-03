Das Thema ist aktueller denn je

Havixbeck

Frei nach Jules Verne ist die musikalische Reise „In 28 Tagen durch Europa“ gestaltet. Das Pindakaas Saxophon Quartett macht damit am Montag und Dienstag in Havixbeck Station und nimmt die Kinder der Baumberge-Grundschule mit in die Hauptstädte des alten Kontinents.

Von Henning Tillmann