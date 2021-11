„Das Törchen“ feiert 40. Geburtstag

Havixbeck

Wo könnte eine Theatergruppe besser Geburtstag feiern als auf den Brettern, die die Welt bedeuten? „Das Törchen“ wird in diesem Jahr 40 und lädt zum Jubiläum zu einer offenen Bühne ein. Am 11. Dezember ist es soweit. Vorher tritt die Gruppe noch selbst in einem Nachbarort auf.