Das Törchen spielt im Industrieflair

Wer es noch nicht gesehen hat oder gerne noch einmal sehen würde, hat an diesem Wochenende die Gelegenheit dazu. Die Theatergruppe „Das Törchen“ bringt das Musical „Linie 1“ erneut auf die Bühne.

Zwei Aufführungen am Wochenende

Die Theatergruppe „Das Törchen“ bringt nach dem Erfolg im Juni an diesem Samstag und Sonntag erneut das Musical „Linie 1“ auf die Bühne bei der Firma Wehmeyer.

Gespielt wird am heutigen Samstag (3. September) und am morgigen Sonntag (4. September) jeweils um 20 Uhr auf der Außenfläche der Firma Wehmeyer an der Freiherr-von-Twickel-Straße.

Das Flair des Industriegebäudes passt ausgezeichnet, geht es doch in „Linie 1“ um U-Bahn-Begegnungen im Berlin der 80er-Jahre. Erstmals wagt sich die Havixbecker Theatergruppe damit an ein Musical. Der Erfolg der ersten Aufführungen im Juni führte nun zur Wiederholung des Stückes.