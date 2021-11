Das Zentrum soll wieder ins Zentrum rücken

Havixbeck

Ein eigentlich altes Thema soll bald wieder an Aktualität gewinnen: die Attraktivität der Ortsmitte. Der Wirtschaftsausschuss beschäftigte sich am Donnerstag mit aktuellen Anträgen, die dazu vorlagen. Richtig Fahrt aufnehmen sollen die Beschlüsse aber erst in der nächsten Beratungsfolge.

Von Henning Tillmann