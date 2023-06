DB untersucht Störung in Havixbeck

Eine ärgerliche Störung, doch gefährlich werden sollte sie nicht. Am Bahnübergang auf der L550 bleibt die Schranke hin und wieder unten, nachdem ein Zug durchgefahren ist. Die Deutsche Bahn ist bereits informiert und untersucht das Problem.

Schranke am Bahnübergang bleibt dauerhaft unten

Wer in letzter Zeit von Havixbeck nach Tilbeck gefahren ist, kennt das Problem vielleicht: Wenn die Schranke am Bahnübergang einmal unten ist, kann es passieren, dass sie nicht wieder hochgeht.

Wer von Havixbeck über die L550 nach Tilbeck fährt, dürfte in den vergangenen Wochen vielleicht folgendem Problem begegnet sein: Die Schranke am Bahnübergang ist unten, als Autofahrer geht es nicht weiter. Doch nirgendwo ist ein Zug in Sicht. Schon häufiger ist es jetzt passiert, dass die Schranke nach der Durchfahrt eines Zuges nicht wieder hochgeht.

Sowohl die Bundespolizei als auch die Deutsche Bahn wissen über das Problem Bescheid. „Seit dem 13. Juni gibt es Störungsmeldungen“, sagt Roger Schlächter von der Bundespolizei in Münster. Allein am vergangenen Sonntag habe es drei Meldungen gegeben.

Störung wird priorisiert

Bei der Deutschen Bahn hat der Fall bereits Priorität. Nach Angaben eines Bahnsprechers, ist die Entstörung allerdings schwierig, da die Störung nicht dauerhaft auftritt. „Prophylaktisch haben wir bereits Baugruppen ausgetauscht. Aktuell wird die Verkabelung und Schaltkontakte geprüft“, teilt er auf Anfrage der Redaktion mit. Derzeit sei nicht absehbar, wann die Schranke wieder einwandfrei funktioniert.

„Es dürfte aber keine gefährliche Situation entstehen“, betont Schlächter. Dass die Schranke trotz der Durchfahrt eines Zuges oben bleibt, sei noch nicht passiert. Nur wenn Verkehrsteilnehmer verbotenerweise versuchten, an der heruntergelassenen Halbschranke vorbeizufahren, könne es gefährlich werden. Allerdings seien auch die Zugführer über die Situation informiert und zu besonderer Aufmerksamkeit an besagtem Bahnübergang aufgefordert.