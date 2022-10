Den Schritt hat sie nie bereut

Havixbeck

Sich seiner Berufung bis zum Tode verpflichten – Schwester Cherubine Kempers Engagement trifft man so wohl selten an. Die Ordensschwester feierte in diesem Jahr ihr Diamantenes Ordensjubiläum im Mutterhaus Ilanz in der Schweiz. Und auch mit ihren 82 Jahren nimmt sie noch lange Zugreisen auf sich, um ihre Familie in der Heimat zu besuchen.

