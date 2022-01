„Der Bedarf ist enorm hoch“

Die Bilder des zerstörten Ahrtals kennt jeder. Karl Heinz Köster hat es dagegen aus nächster Nähe gesehen. Zusammen mit Mitstreitern aus Havixbeck und dem gesamten Münsterland bringt er noch immer regelmäßig Hilfsgüter in die vom Hochwasser zerstörte Region. Die werde noch auf Jahre Hilfe benötigen, glaubt der evangelische Pfarrer. Noch immer lebten viele Menschen am Rand der Existenz.

Zum Jahreswechsel sieht man sie wieder überall, die schrecklichen Bilder von der Flutkatastrophe im Ahrtal. Das Jahrhunderthochwasser zerstörte im Sommer ganze Ortschaften und viele Existenzen. Auch in Havixbeck war die Hilfsbereitschaft groß. Nicht nur dafür ausgebildete Hilfskräfte wie Feuerwehr und THW waren im Einsatz, auch viele Privatpersonen halfen damals mit ihrer Arbeitskraft und gespendeten Waren.

Einer, den die Situation seitdem nicht losgelassen hat, ist der Havixbecker Karl Heinz Köster. Der evangelische Pfarrer, der in der Krankenhausseelsorge am UKM in Münster arbeitet, weiß aus erster Hand um die Situation vor Ort. Denn er ist Teil der sogenannten Transportgruppe Münsterland. „Das ist ein lockerer Zusammenschluss engagierter Menschen aus dem Münsterland, die noch immer Woche für Woche erhebliche Tonnagen an Hilfsgütern in die Flutregion bringen“, so Köster. Die rund 15 Mitglieder der Gruppe kommen aus Münster-Stadt, Hiltrup, Dülmen, Nottuln, Havixbeck und Ostbevern.

Helfer kommen aus Münster, Hiltrup, Dülmen, Nottuln, Havixbeck und Ostbevern

Zur Gründung kam es, weil Köster mit seiner Familie und Freunden seit gut vier Monaten Teil der Initiative „Heute für Morgen“ ist, die nach der Flutkatastrophe einen Kaffeestand als sozialen Treffpunkt auf dem Marktplatz in Ahrweiler betreibt. „Das sprach sich schnell herum. Uns wurden bald immer mehr Sachspenden angeboten, die wir selbst nicht transportieren konnten“, berichtet er. Also mussten Transportkapazitäten her. Die Inhaberin eines Modegeschäftes in Havixbeck habe dann ihren Onkel als Unterstützer ins Spiel gebracht, bald war die erste Tour gepackt. Dann lief die Mundpropaganda: Der Onkel fragte den Cousin und seinen Nachbarn. Die hatten weitere Kontakte. So ging es nach und nach los.

Noch immer leben im Ahrtal viele Menschen am Rande der Existenz

Transportiert wurde seitdem so ziemlich alles, was es vor Ort braucht. „Anfangs Lebensmittel, sogar Trinkwasser, dann Werkzeuge, Waschmaschinen und Kühlschränke, Heizgeräte und zunehmend und bis heute überwiegend Baumaterial aller Art“, sagt Köster. „Der Bedarf im Ahrtal ist hoch, enorm hoch. Und jede Familie, jede Baustelle ist individuell zu sehen.“

Denn während die einen gut aufgestellt seien, was ihre Ressourcen angeht – versichert, mit einem guten Netzwerk an Helfern –, bewegten sich andere noch immer am Rand der Existenz, hätten weder Kraft noch Geld, um den Aufbau gut zu bewältigen. Die Beschaffung von knappem Material koste zusätzlich Zeit und Nerven.

Alltag in der Flutregion ist schwer zu bewältigen

So unterschiedlich, wie die Menschen aufgestellt seien, gehe deshalb auch der Wiederaufbau voran, berichtet Köster. „Erste Geschäfte öffnen wieder, neulich eine Gaststätte in Ahrweiler. Manche posten schon Bilder vom Fliesenlegen, während andere noch mit Trocknungsgeräten hantieren müssen.“ Das alles, während mittlerweile das Alltagsleben wieder eingekehrt sei. „Direkt nach der Flut haben sich die Betroffenen Urlaub genommen, wurden zum Teil freigestellt, um erstmal das Gröbste zu schaffen. Das ist vorbei, alle haben längst unter schwierigen Bedingungen den Alltag zu bewältigen – Arbeit, Schule, die Oma versorgen, dazu die kalte Jahreszeit und Corona. Nebenbei muss dann noch das Haus, die Wohnung oder die Firma grundsaniert werden.“ weiß der Havixbecker.

Deshalb seien die Spenden der Transportgruppe auch weiterhin sehr willkommen und nötig. „Material ist oft nicht leicht zu bekommen, teuer allemal. Da ist es einfach ein schönes Gefühl, wenn wir mit einer Palette Wandfarbe, Fliesen, Elektrogeräten und demnächst auch Möbeln die Not etwas lindern können“, so der 57-Jährige.

Das Ausmaß der Zerstörung im Ahrtal direkt nach dem Hochwasser war unfassbar. Doch die Region wird auch nach den ersten Aufräumarbeiten noch Jahre Hilfe benötigen. Foto: Karl Heinz Köster

Gruppe fährt praktisch jedes Wochenende mit Hilfsgütern

Durch die vielen persönlichen Kontakte ins Ahrtal, vor allem nach Ahrweiler, könne die Gruppe den Bedarf sehr genau erfragen. Oder es läuft den umgekehrten Weg: „Uns werden fast täglich Spenden angeboten. Dann fragen wir unsere Kontakte vor Ort, ob Bedarf ist, und dann sind die Sachen auf der nächsten Tour dabei. Wir fahren praktisch jedes Wochenende.“

Akute Not herrsche vor Ort weiterhin an Handwerkern. Kein Wunder angesichts der Dimension der Katastrophe. „Was die Flut zerstört hat, punktuell und in der Fläche, glaubt man erst, wenn man es einmal gesehen hat. Unvorstellbar“, sagt Köster. „Es ist und bleibt eine absolute Ausnahmesituation.“

Ohne die beeindruckende Welle der Hilfsbereitschaft wäre der Wiederaufbau nicht in Gang gekommen.

Auch viele freiwillig arbeitende Handwerker drohen sich zu übernehmen

Sorgen macht ihm, dass viele professionell ausgestattete Helfer und Handwerker, die im Ahrtal vom ersten Tag an aktiv seien, oftmals hohe Summen aus eigener Tasche für Maschinen, Werkzeuge, Sprit und vieles mehr gezahlt hätten. Die drohten nun mit ihren Betrieben in echte Krisen zu rutschen. „Das sind Leute, die keine Rechnungen schreiben und oftmals auf den Kosten hängen bleiben.“ Aus seiner Sicht müsste das dringend von staatlicher Seite geregelt werden. Bisher drohten diese Helfer, vergessen zu werden.

„ »Was uns eint, ist die stille Betroffenheit, die zu Tränen rührt, wenn man das zerstörte Ahrtal zum ersten Mal sieht. Das wirkt, das vergisst man nicht.« “ Karl Heinz Köster

Karl Heinz Köster und seine Mitstreiter wollen weitermachen. „Was uns eint, ist die stille Betroffenheit, die zu Tränen rührt, wenn man das zerstörte Ahrtal zum ersten Mal sieht. Das wirkt, das vergisst man nicht. Man wird demütig, still und nachdenklich. Was mich bisweilen im Alltag aufregt oder mir als Problem erscheint, wird sehr schnell sehr klein. Man setzt die Prioritäten neu. Und man empfindet stille Zufriedenheit mit dem, was man tut, wenn man die Dankbarkeit der Betroffenen spürt.“