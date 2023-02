Der erste Container kommt bald

Zwei Container für insgesamt rund 80 Flüchtlinge wird die Gemeinde in naher Zukunft aufstellen. An der Dirkes Allee und an der Friedhofserweiterungsfläche sind dafür die vorbereitenden Maßnahmen bereits gestartet. Die Plätze werden dringend gebraucht, denn die Gesamtzahl der unterzubringenden Menschen ist sogar höher als 2015.

An der Dirkesallee (Bild) und auf der Erweiterungsfläche des Friedhofs wird derzeit mit schwerem Gerät gearbeitet. Die Firma BLR bereitet die Flächen für die beiden Flüchtlingscontainer vor, die voraussichtlich Ende dieses Monats (am Friedhof) und im April aufgestellt werden.

Wer in den letzten Tagen an der Dirkes Allee entlang spaziert ist, wird sie schon bemerkt haben. Denn auf der Fläche zwischen Marienkapelle und Hallenbad sind derzeit unüberseh- und unüberhörbar die Baumaschinen am Zug. Die Firma BLR ist mit Erdarbeiten für die insgesamt zwei Flüchtlingscontainer beschäftigt, die demnächst an der Dirkes Allee und auf der Friedhofserweiterungsfläche aufgestellt werden.