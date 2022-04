Der Festsaal wird wieder geöffnet

Musikfreunde können sich freuen. Insgesamt fünf Konzertwochenenden sind auf Haus Stapel geplant, drei davon – nach zweijähriger Zwangspause – auch wieder im historischen Festsaal.

Am Wochenende 21./22. Mai finden jeweils um 17 Uhr Festsaalkonzerte statt. Die künstlerische Leiterin und Protagonistin der Haus-Stapel-Konzerte, die Sopranistin Heike Hallaschka, hat einen auf Stapel bekannten und gern gesehenen Gast eingeladen: Der Klarinettist Thomas Lindhorst, Professor an der Musikhochschule Detmold, wird sowohl mit Solowerken als auch als Begleiter von Heike Hallaschka auftreten. Im Mittelpunkt des Programms wird Franz Schuberts „Der Hirt auf dem Felsen“ für Sopran, Klarinette und Klavier stehen. In dieser Besetzung werden auch einige Lieder von Louis Spohr zu hören sein. Auf dem Knakeflügel spielt Pianist Prof. Clemens Rave von der Musikhochschule Münster.

Auftaktveranstaltung am 21./22. Mai

Am Wochenende 2./3. Juli finden jeweils um 17 Uhr Open-Air-Picknick-Konzerte statt. Dann gibt es ein Wiedersehen mit dem Trio Seraphim, das bereits 2020 beim ersten Open-Air-Konzert begeisterte. Im Innenhof von Haus Stapel kann man neben der Musik die selbst mitgebrachten Picknick-Köstlichkeiten auf den vorhandenen Stühlen und Liegestühlen genießen. Das Programm wird wieder von Gerd Radeke moderiert, der nach dem Trompetenkonzert von Joseph Haydn im vergangenen Jahr jetzt das populäre Trompetenkonzert von Johann Nepomuk Hummel spielen wird. Radeke, die Sopranistin Heike Hallaschka und die Pianistin Christiane Alt-Epping, die gemeinsam das Trio Seraphim bilden, haben ein unterhaltsames und vielseitiges sommerliches Programm zusammengestellt, heißt es in der Ankündigung.

Zwei weitere Open-Air-Picknick-Konzerte gibt es am Wochenende 30./31. Juli, jeweils um 17 Uhr. Bassbariton Maximilian Kramer wird Sopranistin Heike Hallaschka und das Publikum umgarnen, virtuos und einfühlsam begleitet von Clemens Rave am Klavier. Liebesduette, Klassiker und Evergreens aus Oper, Operette, Musical und Lied werden zu hören sein.

Open-Air-Picknick-Konzerte werden fortgeführt

Am Wochenende 27./28. August spielt Clemens Rave jeweils um 19.30 Uhr im Festsaal beim „Klavierabend bei Kerzenschein“. Auf dem Programm steht unter anderem Franz Schuberts späte große Sonate B-Dur D.960 – ein Höhepunkt der Konzertsaison auf Haus Stapel, heißt es in der Ankündigung.

Am Wochenende 17./18. September, jeweils um 17 Uhr, wird ein Liederabend im Festsaal geboten. Thomas Laske (Bariton), Heike Hallaschka (Sopran) und Clemens Rave (Klavier) beschließen damit die Saison. Zu hören sein wird Hugo Wolfs „Italienisches Liederbuch“. Thomas Laske, der im vergangenen Jahr beim Duo-Konzert „Reich mir die Hand, mein Leben!“ im Innenhof das Publikum zu Standing Ovations hinriss, ist hier als exquisiter Liedsänger zu erleben.

Für alle Veranstaltungen gibt es ab sofort Tickets à 25 Euro im Internet unter www.localticketing.