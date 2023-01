Der Junge, der Anne Frank liebte

Havixbeck

Anlässlich des Auschwitz-Gedenktages am 27. Januar hatte der Friedenskreis an der Anne-Frank-Gesamtschule die Historikerin Martina Sellmeyer am Sonntag in die Schul- und Gemeindebibliothek eingeladen, um über die Geschichte von Peter van Pels und seiner Familie zu berichten. Der liebte Anne Frank und kam wie sie durch die Verfolgung der Nazis ums Leben.

Von Marita Strothe