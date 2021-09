„Der Münsterländer Sturkopf hilft“

Bundestagsabgeordneter Marc Henrichmann aus Havixbeck machte während seiner Wahlkampftour zur Bundestagswahl 2021 natürlich auch in seinem Heimatort Station. Er glaubt an eine hohe Wahlbeteiligung am Sonntag.Bundestagsabgeordneter Marc Henrichmann aus Havixbeck machte während seiner Wahlkampftour zur Bundestagswahl 2021 natürlich auch in seinem Heimatort Station. Er glaubt an eine hohe Wahlbeteiligung am Sonntag.Bundestagsabgeordneter Marc Henrichmann aus Havixbeck machte während seiner Wahlkampftour zur Bundestagswahl 2021 natürlich auch in seinem Heimatort Station.

Foto: Henning Tillmann