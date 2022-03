Der Rekord lag bei mehr als 20 Runden

So viele Menschen waren wohl schon lange nicht mehr zeitgleich auf dem Gelände des Stifts Tilbeck versammelt. Und alle hatten nur ein Ziel: Spendensammeln für die Aktion Lichtblicke zur Unterstützung ukrainischer Flüchtlinge.

Gut gefüllt war das Gelände des Stiftes Tilbeck am Donnerstag. Am Sponsorenlauf der Münsterlandschule für die Aktion Lichtblicke hatten sich 360 Schülerinnen und Schüler beteiligt.

Die Grund- und Gesamtschule der Münsterlandschule Tilbeck hatten dafür zu einem Sponsorenlauf aufgerufen. Und der ging am Donnerstag mit 360 Schülerinnen und Schülern im Alter von 6 bis 20 Jahren über die Bühne.

Wer nicht selbst lief, feuerte an den Strecken lautstark an. Allein 50 Pädagoginnen und Pädagogen waren in der Organisation oder als Läufer im Einsatz. Ebenso zahlreiche Eltern, die beim Rundenstempeln, Waffeln backen, Popcorn machen, und Getränke ausgeben halfen.

Die großen und kleinen, motivierten Läuferinnen und Läufer hatten zuvor Sponsoren gesucht, die pro gelaufener Runde einen Spendenbeitrag festgelegt hatten. Im großräumigen Gelände des Stifts Tilbeck boten sich zwei unterschiedliche Strecken an: die „Musentempelrunde“ umfasste 480 Meter, die „Kapellenplatzrunde“ hatte eine Länge von 700 Metern.

Wetter und Stimmung waren fantastisch – es war laut, trubelig und voller Leben. Nach langer Coronapause genossen alle Beteiligten wieder ein gemeinsames Event mit einem großen Ziel. So waren Groß und Klein fast zwei Stunden unterwegs, zusammen mit Trommelläufern und einem Plüsch-Drachen aus der Grundschule. Der Rekord lag bei über 20 großen Runden – die Sponsoren müssen wohl tief in die Tasche greifen. Die Spendengelder werden auf ein Sammelkonto überwiesen und dann als vermutlich fünfstelliger Betrag an die Aktion Lichtblicke gehen.