„Die Arbeit mit Kunden wird einfach nie langweilig“

Vor 25 Jahren ging „Der Weingarten“ an den Start. Die Entscheidung, sich in Havixbeck selbstständig zu machen, haben Axel Füssmann und seine Partnerin Hanne Surmund-Stöckmann nicht bereut – im Gegenteil.

Wie er auf den Wein gekommen ist? Da muss Axel Füssmann nicht lange überlegen: „Französisch war in der Schule so ziemlich das einzige Fach, in dem ich besser als Fünf stand“, behauptet er lachend. Und bekannt sind die Franzosen für ihre edlen Tropfen ja nun mal von jeher.

Als der gelernte Ein- und Verkäufer für Herrenmode vor 25 Jahren also eine berufliche Veränderung suchte, kam eins zum anderen: die enge Bindung zum Nachbarland durch mehrere Aufenthalte in der Provence, die Liebe zur französischen Sprache und ja, natürlich auch zum Wein. Nachdem Füssmann dann auch noch bei einem Elsässer Weinhändler in Bochum gelernt hatte, lag der Schwerpunkt des ersten Sortiments nahe: Frankreich.

Große Liebe zum Französischen

Ein Vierteljahrhundert ist es mittlerweile her, dass sich Axel Füssmann und seine Partnerin Hanne Surmund-Stöckmann in Havixbeck mit dem Fachgeschäft „Der Weingarten“ selbstständig machten. Genau am 25. Oktober 1996 ging es los.

Seitdem ist viel passiert. Von ursprünglich 40 Qua­dratmetern im ersten Ladenlokal ist das Geschäft deutlich erweitert worden und bietet seit 2013 auf 120 Quadratmetern eine ebenso deutlich erweiterte Palette an der Altenberger Straße an. Neben Frankreich sind nun auch Anbaugebiete aus Deutschland und Italien stark vertreten.

„Havixbeck war eine gute Wahl“

Den Schritt in die Selbstständigkeit in Havixbeck hat das damals in Roxel wohnende Paar nicht bereut. „Die Arbeit mit Kunden ist ein ewiger Lernprozess. Das ist fantastisch und wird einfach nie langweilig“, sagt Axel Füssmann. Auch mit Havixbeck habe man eine gute Wahl getroffen. Den Ort kannten beide vor 25 Jahren vor allem über hier lebende Bekannte. „Aber er gefiel uns schon damals, und heute sogar noch 1000 Mal mehr“, sagt Axel Füssmann. Der bedankt sich bei den Kunden und den Mitarbeiten herzlich für die langjährige Treue.