Die Besten bieten ein musikalisches Highlight

Der Wettbewerb „Jugend musiziert“ ist seit fast 60 Jahren ein wichtiges Podium für junge Menschen, um ihre musikalischen Fähigkeiten zu zeigen. Am letzten Wochenende im Januar fand der Regionalwettbewerb „Jugend musiziert – Westmünsterland 2022“ in der Landesmusikakademie NRW in Heek statt. Trotz erschwerter Bedingungen durch Corona haben sich 55 Musikerinnen und Musiker den Jurys gestellt und beeindruckende Vorträge zu Gehör gebracht, heißt es in einer Pressemitteilung der Musikschule Havixbeck.

Eine Auswahl aus dem Programm werden rund 30 Musikerinnen und Musiker am Sonntag (27. Februar) um 16 Uhr beim Preisträgerkonzert im Konzert Theater Coesfeld der Öffentlichkeit vorstellen. Das Konzert dient auch als Vorbereitung der Teilnehmer auf den Landeswettbewerb, der im März in Detmold stattfindet.

Dem Publikum werde ein hochwertiges und abwechslungsreiches Programm mit Musik verschiedener Epochen und Stilrichtungen präsentiert. Die Musik der jungen Solisten wird souverän und professionell dargeboten. Neben zwei Sopranistinnen erlebt das Publikum die Instrumente Geige, Cello, Querflöte, Klarinette, Saxofon, Euphonium, Klavier und Schlagzeug. Im zweiten Konzertteil wird Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr den Teilnehmern ihre Urkunden überreichen.

Wer Interesse an einem spannenden und vielfältigen Konzert hat und mit Freude die Ausdrucksfähigkeit und musikalische Begeisterung der jungen Generation erleben möchte, kann ab sofort Karten zum Preis von 12 Euro beim Konzert Theater Coesfeld reservieren. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt. Für den Konzertbesuch gilt die 2G-plus-Regel.