Die Details bleiben umstritten

Wohl kaum ein Verkehrsweg ist in Havixbeck momentan so umstritten wie die Schützenstraße (K 51). Schon vergangene Woche im Umweltausschuss wurde ausgiebig diskutiert. Und das setzte sich am Dienstagabend im Ausschuss für Bauen, Planung und Wohnen fort. Dort stellte Georg Wiemann von der Ingenieurgesellschaft Thomas & Bökamp den Entwurf für die fahrradfreundlichere Umgestaltung der Schützenstraße vor. Der wurde am Ende erneut mit den sieben Stimmen von SPD und Grünen und gegen die sechs von CDU und FDP abgesegnet. Über die Details wurde zuvor kräftig diskutiert.

