Die Droste soll Teil des Lebens werden

Annette von Droste-Hülshoff hat Spuren in Havixbeck hinterlassen. Nicht nur auf Burg Hülshoff, sondern auch auf den anderen Wasserschlössern, im Ortskern und im ehemaligen Stift in Hohenholte – all diese Orte sind Teil ihrer Lebensgeschichte, heißt es in einer Mitteilung der Gemeindeverwaltung.

„Die Droste für Havixbeck“ ist nun der erste Workshop der neu gegründeten und vom Gemeinderat initiierten Arbeitsgruppe Kultur. In der Ankündigung der Gemeinde heißt es: „Literatur ist ja nicht nur Vergangenheit. Für die Gegenwart und die Zukunft von Literatur müssen die Texte gelesen werden. Beides kann und darf noch mehr ein Teil des Lebens in Havixbeck werden. Aber das geht nur, wenn es Menschen gibt, die diese Ideen in Havixbeck entwickeln und umsetzen. Und das auch mit einem Blick darauf, wie wir als Gemeinschaft die Zusammenarbeit mit dem Center for Literature noch mehr nach Havixbeck und Hohenholte bringen können.“

Der Workshop wird am 20. August (Samstag) von 10 bis 13 Uhr im Festsaal im Haus Stapel stattfinden. Alle interessierten Menschen aus Havixbeck sind eingeladen. Eine Anmeldung ist aus organisatorischen Gründen bis zum 10. August (Mittwoch) erforderlich.

Die Anmeldungen für den Workshop nimmt Katrin Koddebusch von der Gemeindeverwaltung Havixbeck entgegen – telefonisch unter der Rufnummer 0 25 07/33 11 9 oder per E-Mail an koddebusch@gemeinde.havixbeck.de.