Die Entscheidung rückt näher

Havixbeck/Billerbeck

Wird es in Roxel eine Gesamtschule geben? Und was heißt das für die Standorte der Anne-Frank-Gesamtschule in Havixbeck und Billerbeck? Die Entscheidung von Regierungspräsidentin Dorothee Feller wird in beiden Orten mit Spannung und Sorge erwartet.

Von Ulla Wolanewitz