Die Entwicklung aktiv mitgestaltet

Wolfgang Geschwinder hat in Havixbeck viel bewegt. Jahrzehntelang war er in der Kommunalpolitik aktiv. Dabei hat er unter anderem auch den Antrag für den Brunnen vor dem Torhaus geschrieben, der heute die Gemeinde schmückt.

50 Jahre aktives Mitwirken in der Kommunalpolitik, 50 Jahre Mitgliedschaft in der CDU – und am heutigen Samstag (25. September) der 75. Geburtstag. Wolfgang Geschwinder kann sich in diesem Jahr gleich über drei Jubiläen besonders freuen. Zurückblicken kann der Jubilar auf viele Projekte, die er im stetig gewachsenen Havixbeck aktiv mitgestaltet hat.