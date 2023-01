Die Erfüllung eines großen Traums

Birk Hönerlage will sich von seinem Unfall nicht mehr einschränken lassen und reist nach Afrika

Havixbeck

Birk Hönerlage will sich einen großen Traum erfüllen und vielleicht auch selbst etwas beweisen. Nach einem schweren Unfall vor rund zwölf Jahren hat der einst hochtalentierte Sportler noch immer mit vielen Einschränkungen zu leben. Doch jetzt will er in Uganda helfen – erst testweise, dann vielleicht für länger.