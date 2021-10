Die Familie trifft sich wieder

Am Freitag endet die coronabedingte Zwangspause. Dann kommt eine 38-köpfige Delegation aus Havixbecks französischer Partnergemeinde Bellegarde zu Besuch und die jahrzehntelange Freundschaft kann endlich wieder mit einem Treffen von Angesicht zu Angesicht gefeiert werden. Fast von Anfang an mit dabei ist die heutige Kommissionsvorsitzende Cäcilia Gudorf-Brocks. Die sagt, das gegenseitige Interesse sei trotz Corona ungebrochen.

Den Gründungsmythos der Städtefreundschaft mit dem französischen Bellegarde kennt selbst sie nur vom Hörensagen. Als die damalige Delegation auf der Suche nach einer Partnergemeinde in der Nähe von Münster bei Kemper Station machte, soll es Schinkenschnittchen, Bier und Schnaps gegeben haben. Aber es scheint nicht nur geschmeckt zu haben. „Auch die Chemie stimmte wohl sofort“, sagt Cäcilia Gudorf-Brocks. Die heute 57-Jährige war damals – 1973 – noch zu jung, um bei diesem ersten Treffen dabei zu sein. Die rasch daraus entstandene Städtepartnerschaft, die 2023 ihr 50-jähriges Bestehen feiert, kann man in ihrem Fall dennoch getrost als lebenslange Freundschaft bezeichnen.

Städtefreundschaft hält bereits seit Jahrzehnten

Gudorf-Brocks war noch kein richtiger Teenager, als sie das erste Mal bei den regelmäßigen Jugendaustauschen dabei war. Da steckte auch die von den damaligen Bürgermeistern Anton Mühlenbeck und Yvon Plisson besiegelte Partnerschaft selbst noch in den Kinderschuhen. Jahre später fuhr auch Gudorf-Brocks eigene Tochter mit. Und sie selbst ist nun schon seit den frühen 80er-Jahren Mitglied und seit 2001 Vorsitzende der „Kommission zur Pflege der Städtefreundschaft Havixbeck - Bellegarde“, die jährlich die offiziellen Treffen und viele, viele inoffizielle Austausche organisiert.

Gastfamilien für die Jugendlichen waren schnell gefunden

Über die Jahre waren es sicher Hunderte von Jugendlichen aus Havixbeck, die die Partnergemeinde besuchten und ebenso viele, die aus dem Nachbarland herüberkamen. Der Jugendaustausch ist immer noch eines der Herzstücke der grenzüberschreitenden Freundschaft. Das sieht man auch dieses Mal wieder an den Zahlen: Zu der 38-köpfigen Reisegruppe, die am Freitag in den Baumbergen eintrifft, gehören 18 Jugendliche. Und auch dieses Mal, berichtet Gudorf-Brocks stolz, sei es „kein Problem“ gewesen, genügend Gastfamilien zu finden. „Ins Hotel muss bei uns niemand. Das haben wir in all den Jahren immer anders hinbekommen“, sagt sie freudestrahlend.

Gegenseitiges Interesse ist ungebrochen

Auch bei den Erwachsenen ist das Verhältnis herzlich. „Wir teilen Freud‘ und Leid. Wenn es einen Todesfall gibt, ist ganz schnell eine Delegation zusammen, die rüber fährt – und umgekehrt“, berichtet die Kommissionsvorsitzende. Selbst Corona konnte der gewachsenen Beziehung der beiden Gemeinden offenbar nichts anhaben. Dabei hätte man wegen der Zwangspause bei den Besuchen ja durchaus Sorge haben können, dass das Interesse vielleicht ein bisschen eingeschlafen ist. Doch ganz im Gegenteil: „Wir freuen uns total, dass wieder so viele kommen“, sagt Cäcilia Gudorf-Brocks. „Wir sprechen in der Kommission immer von einer großen Familie. Und an den Zahlen erkennt man doch diese große Familie, die sich jetzt endlich wiedersehen will.“