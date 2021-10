Die Freundschaft hat überdauert

Die Sorge, dass in der Pandemie vielleicht etwas verloren gegangen sein könnte, scheint unbegründet. Die Stimmung in der Kommission Havixbeck-Bellegarde ist so herzlich wie vor der Pandemie. Das war am Freitag beim ersten offiziellen Besuch nach fast zwei Jahren deutlich zu spüren. Auch Pläne für das 50-jährige Bestehen gibt es schon.

Telefongespräche und Videocalls sind schön und gut. Freundschaften aber pflegt man am besten vis-à-vis – von Angesicht zu Angesicht. Die Freude darüber, dass das nun wieder geht, war bei der Kommissionssitzung zur Pflege der Städtefreundschaft Havixbeck-Bellegarde in quasi jedem Wortbeitrag spürbar. Denn die Pandemie war natürlich gerade für den grenzüberschreitenden Kontakt eine Herausforderung.

„ »Das Navi funktioniert noch bzw. wird gar nicht benötigt.« “ Cäcilia Gudorf-Brocks

Aber, das stellte Cäcilia Gudorf-Brocks, die Kommissionsvorsitzende auf Havixbecker Seite, schon in ihren Begrüßungsworten zufrieden fest: „Das Navi funktioniert noch beziehungsweise wird gar nicht benötigt.“ Und weiter: „Auch eine fast zwei Jahre dauernde Pandemie hat an unserem familiären Zusammenhalt nicht rütteln können.“ An diesem Wochenende nun sollen alte Freundschaften weiter vertieft und neue geknüpft werden.

Neue Bellegarder Kommissionsvorsitzende hatte schweren Start

Dass das klappen kann und wird, glaubt auch Amélie Granger, die 2020 auf Bellegarder Seite neu gewählte Kommissionsvorsitzende. Ihr Start unmittelbar in der Corona-Krise geriet schwierig. „Wir haben anderthalb Jahre ohne nennenswerte Aktivitäten verbracht“, sagte sie. Umso schöner sei es nun, dass es mit dem Besuch geklappt habe. „Für mich ist das ein besonderes Jahr. Es ist die erste Reise nach Havixbeck als Vorsitzende und die erste zusammen mit den Kindern“, so Granger. In den Händen der Jugend ganz besonders liege auch die Zukunft dieser Städtefreundschaft, sagte sie.

„ »Städtefreundschaft bedeutet nicht, dass sich einfach ein paar Leute treffen, sondern dass unsere Völker Freundschaft geschlossen haben.« “ Philippe Desnoues

Deren Bedeutung hoben Anton Mühlenbeck, der Bürgermeister, der 1973 die Partnerschaft zusammen mit Yvon Plisson ins Leben gerufen hatte, und Philippe Desnoues, der heutige stellvertretende Bürgermeister aus Bellegarde besonders hervor. „Wir schauen mit Freude und Dankbarkeit auf die Freundschaft unserer Völker und sind froh, dass diese Freundschaft überdauert hat“, sagte Mühlenbeck. „Städtefreundschaft bedeutet nicht, dass sich einfach ein paar Leute treffen, sondern dass unsere Völker Freundschaft geschlossen haben“, betonte Philippe Desnoues.

Nun findet der Austausch wieder von Angesicht zu Angesicht statt. Nach der offiziellen Kommissionssitzung gab es einen Empfang im Sitzungssaal des Rathauses. Foto: Henning Tillmann

Und mit Blick auf die zweijährige Pause ergänzte er: „Wir sind entschlossen, was wir vielleicht verloren haben, nun nachzuholen.“ Er selbst verbinde mit jedem Besuch schöne Erinnerungen an frühere Aufenthalte und versicherte: „Die Bellegarder empfinden Havixbeck als besonders schönen Ort und kommen sehr gerne.“

Das gilt offenbar umgekehrt ebenso. „Es war immer toll", sagte Gisela Weitkamp, die stellvertretende Havixbecker Bürgermeisterin über frühere Besuche in Frankreich mit ihrer Familie. „Dass diese Freundschaft schon seit 48 Jahren hält, ist etwas ganz Besonderes.“

50-jähriges Bestehen soll 2023 in beiden Gemeinden gefeiert werden

Und halten soll sie auch noch länger, wie man den Äußerungen aller Beteiligten entnehmen durfte. Die nächsten gegenseitigen Besuche sind schon geplant: Vom 12. bis 15. November wird eine Havixbecker Delegation am „salon gastronomique“ und vom 15. bis 18. April das stets groß gefeierte Rosenfest in Bellegarde besuchen.

Umgekehrt ist noch nicht klar, ob in Havixbeck der Karneval stattfindet. Alternativ sollen die französischen Freunde dann aber eine Einladung zum Frühlingsfest bekommen. Und auch der Jugendaustausch soll wieder stattfinden: Im nächsten Jahr vom 8. bis zum 17. Juli. Und dann steht auch schon fast das ganz große Jubiläum an. Das 50-jährige Bestehen soll 2023 gefeiert werden – vermutlich sogar in beiden Gemeinden.