Die gute Stube ist fast fertig

Das war beileibe kein kleines Projekt. Mit dem Kapellenplatz am Stift Tilbeck ist ein rund 4000 Quadratmeter großes Areal umgestaltet worden. Eine neue Pflasterung, viele Bänke und Bäume sollen zum Verweilen einladen. Rund anderthalb Jahre wurde gebaut, bald ist alles fertig. Nötig wurde die Renovierung wegen dem, was sich unter dem Kapellenplatz befindet.

Wenn alles klappt, sind in rund einer Woche die letzten Baustellenfahrzeuge verschwunden. Dann erstrahlt auch das hinterste Stück des Kapellenplatzes am Stift Tilbeck in neuem Glanz. Eine anderthalbjährige Bauphase mit einigen Einschränkungen für die Mitarbeiter und Bewohner der Einrichtung, mit natürlich einigem Lärm durch die Arbeiten und nicht zuletzt eine verminderte Aufenthaltsqualität auf dem zentralen Verbindungsstück zwischen den Gebäuden soll am 17. August beendet sein.